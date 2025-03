Torna il campeggio urbano per la “cara design week“

Torna il campeggio urbano per la Milano Design Week: “The Glitch Camp“, promosso da IED con il Comune di Milano, sarà picchettato al centro sportivo Enrico Cappelli di Milanosport, in piazza Caduti del Lavoro, dal 7 al 13 aprile e - oltre ad aiutare gli studenti da tutto il mondo a raggiungere Milano nella settimana più cara dell’anno, abbattendo i costi - sarà costellato di workshop (anche di panificazione), attività sportive e di benessere, momenti di convivialità e incontri culturali. Il tema da svolgere è “Designing Togetherness“ su proposta della Fondazione Francesco Morelli, proprietaria del Gruppo IED. Il public program è stato progettato, in particolare, dalla Scuola dei Master of Arts di Milano, che ha guidato gli studenti attraverso una riflessione sulla qualità e il tempo delle interazioni spontanee.

Tra gli eventi in programma al centro sportivo, il 9 aprile ci sarà un laboratorio di “Extreme Writing. Il ring di scrittura“, spettacolo-incontro di scrittura creativa - con il Centro Formazione Supereroi - durante il quale, in tre round, i componenti di due squadre si sfideranno in prove di improvvisazione letteraria sul mondo del design. Il programma culturale “Designing Togetherness“ continuerà a Base Milano, sulla terrazza del centro culturale di Via Tortona, con artisti ma anche scienziati, tra cui Carlo Alberto Redi e Manuela Monti.

Saranno co-progettate anche le aree comuni dei campeggiatori e tutti i giorni sarà realizzata e distribuita una fanzine, “Fregüj“. Le candidature per partecipare alla seconda edizione di “The Glitch Camp“ (e campeggiare gratuitamente) resteranno aperte fino a domenica 30 marzo: la call è rivolta a studenti e studentesse di design di tutto il mondo, fra i 18 e i 30 anni. Registrazioni fino ad esaurimento posti sul sito IED.

Si.Ba.