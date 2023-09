Tir si ribalta e lo schiaccia Gravissimo trasportatore

di Monica Autunno

Operazioni di scarico materiale in un cantiere edile, il mezzo pesante si ribalta su un fianco, resta schiacciato nell’abitacolo il conducente: è un 62enne, D.C. residente in provincia di Milano e autotrasportatore per una ditta esterna di movimento terra. Ha riportato un grave trauma toracico, ed è stato trasferito d’urgenza al San Raffaele. Le sue condizioni erano, al momento del trasferimento, molto gravi. La dinamica dell’incidente sul lavoro, verificatosi ieri mattina in un cantiere in via Torino, abbastanza vicino al centro del paese, è al vaglio degli agenti della polizia locale di Gessate e dei funzionari per la sicurezza sul lavoro di Ats metropolitana, sul posto per ore ieri mattina dopo il fatto. Che è ricostruito nelle linee generali, ma con accertamenti di rilievo ancora in corso. Il cantiere, al momento, non è sotto sequestro, e non vi sarebbero provvedimenti a carico di alcuno. Erano passate da poco le undici e mezza, ieri, quando è partito l’allarme dall’area di via Torino dove, da qualche tempo, sono in corso lavori per la costruzione di alcune palazzine residenziali. L’incidente, avvenuto pochi istanti prima, si sarebbe consumato sotto gli occhi di molti testimoni, operai e addetti a quell’ora al lavoro nel cantiere in piena attività. L’autotrasportatore, come si diceva in carico non al costruttore, ma a un’azienda esterna specializzata in movimento terra e trasporto di materiale edile da e per i cantieri, era al volante del mezzo pesante, di marca Volvo, che stava compiendo attività di scarico di terra. Non è chiaro, o comunque non è ufficializzato, il motivo per cui il camion si sia all’improvviso rovesciato, rimanendo sulla fiancata e intrappolando l’autista all’interno.

Nessun altro si trovava a bordo, nessun altro è rimasto coinvolto. Sul posto si sono diretti immediatamente un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, gli agenti di polizia locale e i tecnici di Ats. L’uomo ferito è stato estratto dall’abitacolo. Poco dopo l’ambulanza lo ha trasferito al San Raffaele, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono state valutate subito come molto serie, il trasporto è avvenuto in codice rosso. Vigili e Ats sono rimasti a esaminare lo scenario del fatto e sentire i testimoni. Nei prossimi giorni saranno acquisiti ulteriori atti e documentazione utili alla ricostruzione, e saranno svolte perizie sull’automezzo.