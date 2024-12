Thuram in affitto nell’attico di Chiara Ferragni a Milano: prezzo record per l’ex nido d’amore dei Ferragnez

Milano – Quello che una volta era il nido d’amore di Chiara Ferragni e Fedez, sarà la nuova casa dell’attaccante dell’Inter Marcus Thuram. Il calciatore francese, figlio primogenito del campione Lilian Thuram, ha preso in affitto l’attico di 477 metri quadrati nel quartiere CityLife di Milano che la coppia aveva pagato 10,8 milioni di euro. Il canone è circa 35 mila euro.

Nell’appartamento era stato originariamente acquistato dalla società Sisterhood, di proprietà di Ferragni, e poi ampiamente ritrutturato. Per anni è stata la cornice della vita della coppia e dei numerosissimi video dei figli Leone e Vittoria pubblicati sui social media: all’interno era stata girata anche la serie “Ferragnez”. Ora, quello che fu teatro dell’amore e della rottura tra la influencer e il rapper, è la dimora di Thuram, che ci abita da qualche giorno e ha già cominciato a condividere foto e video su Instagram. Circolano già immagini che mostrano l’attaccante dell’Inter divertirsi a giocare a basket in casa con Marcus Pancho, noto fashion stylist dei calciatori.

La casa, parte della residenza Libeskind 2, è un trionfo di esclusività e lusso. L’attico si raggiunge direttamente con un ascensore privato, che introduce a un ambiente elegantissimo: quattro camere spaziose, quattro bagni raffinatissimi, un soggiorno enorme, una cucina all’ultimo grido e tre posti auto riservati. Il fiore all’occhiello è un maestoso terrazzo di oltre cento metri quadrati, da cui si può godere di una vista mozzafiato sul capoluogo lombardo.

Grande attenzione poi alle firme degli oggetti d’arredo: tavolo Meridiani, poltrone Gio Ponti, cucina e vasca da bagno Boffi, cabina armadio Rimadesio. Particolare anche la scelta dei corpi illuminanti e dei complementi d'arredo: le luci Aplomb di Foscarini per l'illuminazione del tavolo in cucina, Ic Lights di Flos come punti luce in camera master e il lavabo Silenzio di Antonio Lupi nel bagno di una delle camere.