Tetto, palestra e aule Restyling della Manzoni

Anche l’elementare pubblica "Alessandro Manzoni" di via Marconi sarà riqualificata nel corso dell’estate, portando a tre i plessi scolastici locali dove sono o saranno aperti, nel giro di pochi giorni, i cantieri. Oltre alla completa ristrutturazione della elementare "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna e agli interventi di adattamento interno di due piani dell’edificio comunale di via Lurani, per la nascita della scuola Satellite in grado di ospitare le 13 classi per un totale di 270 alunni proprio della Papa Giovanni XXIII, in via Marconi si lavorerà per risolvere l’annosa problematica che attanaglia una parte del blocco delle aule e dell’annessa palestra: le infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto. Infatti, si concentreranno proprio sulla copertura esterna le opere programmate dall’Ufficio Tecnico municipale, per una spesa di ben 500mila euro.

Saranno interessati dai lavori i comparti dei tetti su un settore didattico al primo piano e sull’atrio e, soprattutto, il grande lucernario dell’impianto sportivo, molto utilizzato dalle associazioni della città: "La Alessandro Manzoni, come la maggior parte delle altre scuole bressesi, è stata costruita tra gli anni ’70 e ’80, quando Bresso raggiungeva i 38mila abitanti - spiega il sindaco bressese, con la delega ai Lavori Pubblici, Simone Cairo -. I tetti mostrano ora tutte le problematiche: interveniamo per risolvere definitivamente il problema. Nello specifico, la pioggia scende all’interno della palestra passando attraverso la guaina del lucernario". Fino a pochi giorni fa, l’elementare di via Marconi ha ospitato 10 classi e 190 scolari: "Le scuole rappresentano una priorità e saranno adeguate all’efficientamento energetico", conclude il sindaco Cairo. Giuseppe Nava