"Tessere di legalità" con Crespi e Borsellino

Due testimonial d’eccezione contro la mafia: Salvatore Borsellino e Ambrogio Crespi, regista del film "Falcone e Borsellino: il fuoco della memoria". Gli incontri sono organizzati dal Comune per la rassegna "Tessere di legalità" con Libera, Comitato Genitori e associazione cineforum Vimodrone. Si comincia stasera con la proiezione della pellicola e poi il dibattito con il cineasta. Il 30 maggio sarà la volta del fratello del magistrato ucciso in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992. "Due momenti per riflettere insieme sul valore della giustizia, della memoria e del coraggio", dice il sindaco Dario Veneroni che farà gli onori di casa. Entrambi gli appuntamenti in sala consiliare alle 20.45. Bar.Cal.