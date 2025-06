Tesoretto dalla lotta all’evasione: "Risorse per la nostra comunità"

Lotta all’evasione, Cernusco campione di recupero delle tasse non pagate dai furbetti, 150mila euro nel 2023, metà dei quali tornati nelle casse del Municipio serviranno a sostenere servizi sociali, ambiente, politiche giovanile, asfaltature di strade. La città è nella top ten lombarda dei centri più attivi su questo fronte. Una vera élite, solo il 3,7% dei comuni in Italia segnala gli smemorati al Fisco, "un’inerzia inspiegabile per noi – dice la vicesindaca Paola Colombo (nella foto) – da anni abbiamo affidato a una società e+sterna il controllo di questa partita ed è grazie all’incrocio di dati che si riesce a individuare chi non è in regola con l’Erario. Per noi parte tutto dalla convinzione che ciascuno debba contribuire per quanto dovuto". E l’idea di essere in pochi "ci lascia perplessi. Da anni diciamo che i Comuni sono seduti su una miniera d’oro, le informazioni che servono a individuare chi evade e chi elude", ancora Colombo.

A Cernusco la partita è cominciata più di 10 anni fa, a caccia di irregolarità catastali, plusvalenze in arrivo dalla compravendita di terreni e aree edificabili, residenze fittizie: sono solo alcune delle situazioni che i Municipi possono segnalare al Fisco e che comportano per gli enti locali un ritorno del 50% di quanto viene poi accertato. Un’attività che secondo uno studio di Cgia mostra che le città italiane, battono la fiacca su questo fronte. Tranne una piccola pattuglia, che vede nella top ten lombarda la Martesana. Appena sotto a Cernusco, c’è anche Segrate. Le entrate sono fluttuanti, sul Naviglio ci sono state annate in cui il tesoretto restituito da Roma era il doppio di questa volta, "ma la nostra attività in questa direzione non si è mai fermata", sottolinea la vicesindaca. E Cernusco è finita in cima alla classifica dei virtuosi anche in passato. Stavolta con 75mila 880 euro. "È il riconoscimento di un lavoro costante portato avanti dall’amministrazione – conclude Colombo -. Conferma la cura con cui operiamo ogni giorno anche su aspetti meno visibili ma fondamentali: fare bene la nostra parte anche nella lotta all’evasione fiscale significa rafforzare la giustizia sociale e recuperare risorse da destinare alla nostra comunità".