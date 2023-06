Maturità a Milano tra Seneca, cinghie e motori: “La prova più temuta è la più vera”

Prova inizialmente più temuta, prova che, alla fine, riesce a mettere i ragazzi più a loro agio perché d’indirizzo. Tra i primissimi a uscire dal professionale Bertarelli-Ferraris di Porta Romana ci sono due gemelli: Gabriel e Michael Pinto. Stesso indirizzo - meccanica elettronica - stessa classe (alle medie erano in due sezioni differenti), consegnano la prova uno dopo l’altro.

"Abbiamo dovuto occuparci di una manutenzione ordinaria su cinghia e motore", dice Gabriel. Sulla carta, ovviamente, ma spiegando bene ogni passaggio. Nella parte di elettronica è capitato invece lo schema Ladder. "Fattibilissimo. La simulazione era molto più difficile", continua. Dello stesso parere il fratello Michael. "Abbiamo studiato insieme agli altri compagni, siamo soddisfatti", racconta. La passione è stata trasmessa a entrambi dal papà elettricista: "Ci portava spesso al lavoro con lui". Chiuso il portone di scuola si apre per loro quello del lavoro, che li cerca. Con loro c’è l’amico Enrico Grigioni. "La simulazione a maggio era decisamente più difficile, credo sia andata bene. Ora ripassiamo per l’orale".

Tra i presidenti della commissione c’è Maria Rizzuto, preside del tecnico Cattaneo: "Le tre tracce sono state elaborate secondo le indicazioni del Ministero e sorteggiate - spiega -. Hanno cominciato tutti a lavorare, sicuri e padroni della materia, utilizzando tutte le ore disponibili e pure cinque fogli protocollo... Sono proprio curiosa di correggerli. Sicuramente è la prova che li valorizza di più". E dovrebbe valere anche di più? "Credo di sì - risponde la dirigente - o bisognerebbe differenziare in qualche modo la prima prova". Si sono destreggiati tra bilanci e marketing Ahmad Shoman, Ali Bendoul e Kennard Abrenica. Il primo, di origini siriane è in Italia da sei anni: "Credo sia andata proprio bene", commenta Ahmad che studierà Economia e management. Mentre Ali, di origini marocchine, nato e cresciuto a Milano, virerà verso il Politecnico: Ingegneria gestionale. "E spero anche in un buon voto al diploma". Kennard, arrivato dalle Filippine nove anni fa, punta al lavoro, anche se non esclude di continuare a studiare.

Volti distesi all’uscita dal classico Tito Livio. "Alla simulazione ci eravamo allenati con Tacito, molto meglio Seneca - commenta Rocco De Luca -. E mi aspettavo anche un testo molto più lungo. Nella prima prova le tracce per me erano invece meno entusiasmanti tranne una: l’intervista di Oriana Fallaci". Hanno creato un sondaggio per capire quali fossero state le tracce più gettonate al classico di via Circo: nessuno ha scelto di rispolverare pro e contro della “maturità light“.

Si volta pagina, ci si affaccia al futuro. "Io spero di entrare in un’accademia di recitazione, ho fatto potenziamento teatrale a scuola e un corso extra. A 15 anni la passione che già avevo si è fatta più seria. Vorrei fare l’attore, di cinema o di teatro. Sto lavorando per quello".

Niente compiti di realtà allo scientifico quest’anno: "E forse è stato meglio così - commenta Lorella Carimali, docente al Vittorio Veneto -. La prova era fattibile, forse qualche problema poteva essere spiegato meglio, ma c’erano i concetti fondamentali, lo studio di funzione e non erano esercizi troppo meccanici: devi sapere ragionare". Un compito equilibrato, insomma: "È tornato il vecchio caro esame di Stato. Ma non è troppo vecchio? Si potrebbe innovare, inserendo veri lavori di ricerca".