Terreni mangiati dal cemento: città maglia nera

Consumo di suolo: nel Sud-Est Milanese, Melegnano è maglia nera col 48,6% di territorio urbanizzato. Seguono San Donato, col 36,3% e Peschiera Borromeo, col 29,3%. Tra i Comuni meno "costruiti" ci sono invece Carpiano (12,3%), Mediglia (13,9%) e Colturano (16,1%). Questi i dati resi noti dall’Osservatorio contro il consumo di suolo del Sud-Est Milanese, un organismo che, sotto la regia del coordinatore Roberto Silvestri, raggruppa comitati e associazioni attivi nella tutela del territorio.

"Troppo spesso le amministrazioni locali associano il concetto di sviluppo all’erosione di suolo, annunciando con orgoglio la creazione di parcheggi, rotatorie, nuove strutture. Sul tema della salvaguardia del paesaggio, solo blande dichiarazioni di principio", rimarcano dall’Osservatorio, che guarda con timore a progetti che comportano l’occupazione di terreni vergini, mentre è favorevole alla riconversione di edifici.

In quest’ottica, a Melegnano comitati e associazioni hanno sempre espresso forti perplessità rispetto al Data center di via Carpiano, una struttura per la gestione dei dati informatici che sta sorgendo sulle ceneri di un ex sito agricolo, la Bertarella. A San Donato i timori per la costruzione dello stadio del Milan nell’area San Francesco non sono rientrati del tutto, benché i rossoneri sembrino aver virato su Milano per la realizzazione di un nuovo impianto, in condivisione con l’Inter.

"Anche a Cerro al Lambro l’Amministrazione si glorifica con opere che comportano erosione di suolo, quali una nuova scuola dell’infanzia, l’ampliamento della primaria e una rotatoria di accesso al nuovo supermercato di Riozzo". L’Osservatorio si augura che chi ha annunciato un Pgt con zero consumo di suolo (è il caso di Peschiera) tenga fede agli impegni presi.

Alessandra Zanardi