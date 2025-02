Terminati i lavori, inaugurata la piazza di Milanofiori Nord

Taglio del nastro per la rinnovata piazza degli incontri, il cuore dell’area di Milanofiori Nord. Grazie a nuove zone per la socialità con sedie e tavolini, a un’area dedicata al divertimento dei più piccoli e alla piantumazione di nuove essenze, la piazza è diventata ancora più attrattiva per una delle aree più prestigiose della cittadina alle porte di Milano. Nel corso dell’iniziativa il sindaco Graziano Musella, gli assessori Mario Burgazzi e Giuseppe Di Noia, insieme ai capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Christian Garavaglia, ai rappresentanti della società Milanofiori 2000 e ai rappresentanti delle attività commerciali che hanno sede dell’importante complesso terziario, commerciale e residenziale, è stato tagliato il nastro, segnando simbolicamente il via di un nuovo corso, un nuovo modo di vivere questo spazio. I recenti interventi, hanno ridisegnato una piazza che fino a ieri appariva spoglia e non valorizzata dando maggiore spazio e attenzione ai più piccini con un’apposita area gioco.

"Complimenti per i lavori. Attraverso questi interventi sono stati evidenziati lo spirito e la vocazione di questa piazza: la socialità". Proprio su quest’area, infatti, affacciano il cinema, la palestra, le attività commerciali e il food che rendono unico e particolare questo quartiere metropolitano progettato dal gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa che, recentemente è stato anche al centro di percorsi formativi promossi dalla Fondazione Architetti. Le sue funzioni e le strutture realizzate sono al centro di numerosi studi su come, le periferie del sud ovest milanese, abbiano saputo trasformarsi e restare punti aggregazione, conservando un importante capacità di produrre ricchezza. Un mix di funzione capace di attrarre multinazionali da tutto il mondo e di "cura" del personale che, terminato l’orario di lavoro, può usufruire di tanti servizi: il benessere, lo shopping, il divertimento e il food. Cambiano anche i parcheggi che fino allo scorso anno erano liberi e gratuiti. Ora per accedere hanno ingressi controllati, si ritira il tagliando agli accessi e per un tot di ore la sosta è gratuita.

Mas.Sag.