Rho (Milano), 10 agosto 2020 - L'accusa è quella di tentato omicidio. A finire agli arresti nel carcere di San Vittore è stata una donna di 47 anni, che nella serata di domenica 9 agosto ha ferito con un coltello il compagno convivente. Entrambi sono di origine romena. Il fatto è avvenuto in via Deledda a Rho. Secondo quanto riferito dai carabinieri della Tenenza di Pero, il tentato omicidio si è verificato al culmine di una lite tra i due. L'uomo è stato trasportato in condice giallo al pronto soccorso di Rho con una ferita all'addome.

