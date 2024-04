Tenta di violentare 22enne in auto, lei reagisce e viene buttata giù dalla Bmw in corsa: paura a Milano

La serata in un locale del centro. Poi la trappola, tesa da un giovane appena conosciuto: "Ti accompagno a casa?". Sarebbe iniziato così l’incubo, ieri notte, per una ragazza di 22 anni che ha accettato il passaggio dell’uomo senza immaginare che di lì a poco si sarebbe trovata a difendersi da una tentata violenza sessuale in auto, come ha poi spiegato ai carabinieri. Ha raccontato di essersi divincolata sul sedile finché il suo aggressore, all’altezza di corso Venezia, ha rallentato la corsa e lei è stata “catapultata“ fuori, spinta giù da quell’uomo. Rimanendo sola, sull’asfalto, poco prima dell’alba.

È stata aiutata da una motociclista, un’altra donna, che si è accorta di lei. Poi l’intervento dei carabinieri della Compagnia Duomo, allertati da un altro passante, che ora sono a caccia del responsabile. La vittima era in buone condizioni e non ha avuto bisogno di cure mediche. Ora i militari sono al lavoro per indagare sull’accaduto, a cominciare dalla testimonianza della ventiduenne (che al momento non ha sporto denuncia) e dal racconto di chi l’ha soccorsa in strada, aiutandosi anche con i filmati delle telecamere di videosorveglianza lungo il tragitto.

Al momento, l’unico dettaglio certo è il modello di auto e il colore: una Bmw grigia. E la descrizione di quell’uomo, "italiano" secondo quanto riferito dalla ragazza, conosciuto la sera tra mercoledì e giovedì in un locale del centro, che lei aveva raggiunto da fuori città. Quando lui le ha proposto di riaccompagnarla a casa, lei ha detto "sì".

Ma una volta a bordo della macchina si è ritrovata in trappola: ha raccontato di essere stata palpeggiata nelle parti intime e che quel giovane ha poi tentato di violentarla. Lei si è ribellata, lo ha respinto con tutte le sue forze. E c’è riuscita: una volta in corso Venezia, lui ha schiacciato il freno e ha spinto fuori la ragazza. Sdraiata a terra, la giovane ha attirato l’attenzione di una motociclista, che si è fermata a soccorrerla. Le due donne sono state poi notate da un passante che ha chiamato il 112. E così sul posto sono arrivati i carabinieri. Ora sono in corso le indagini: primo passo, individuare la Bmw grigia, per poi risalire al suo proprietario che è ancora senza nome.