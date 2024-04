Tenta il suicidio: "Mai ascoltata"

C’è ancora incredulità, e tristezza, per quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì all’interno del Comune di Opera, dove una 55enne sotto sfratto arrivata in Municipio con l’intenzione di sottoporre la propria situazione a tecnici e politici, ha tentato il suicidio dandosi fuoco. L’intervento di due dipendenti del Comune, che hanno spento le fiamme, ha evitato il peggio e salvato la donna, per la quale si sono rese comunque necessarie delle cure mediche. Una storia di disagio, quella della signora, che vive in una casa comunale, ad affitto calmierato, con la figlia 30enne e due nipotine. Vista l’insolvenza della famiglia, già nei mesi scorsi il Comune ha avviato le procedure di sfratto: si avvicina dunque il momento nel quale la famiglia dovrà lasciare l’immobile. Angosciata, lunedì la 55enne si è presentata in Comune con una vicina di casa, che aveva appuntamento con un assessore, sperando a sua volta di essere ricevuta e poter spiegare le proprie ragioni. Così però non sarebbe avvenuto. La donna allora ha estratto una bottiglietta di alcol che aveva portato con sé, si è cosparsa i pantaloni, poi ha appiccato il fuoco con un accendino.

A domare le fiamme sono stati due lavoratori del Comune, intervenuti uno con dell’acqua, l’altro con un estintore. La vicenda non ha mancato di suscitare commenti. L’ex sindaco Ettore Fusco, oggi consigliere comunale di minoranza, si dice "sconcertato per l’accaduto. La signora non ha neppure avuto modo di potersi giustificare, esponendo le sue difficoltà. Non l’hanno neppure voluta ricevere. Dal Comune non escono segnali di vicinanza alla città". Pare che già da diverse settimane la donna vivesse una situazione di forte instabilità emotiva all’idea di dover lasciare l’appartamento. "Quando si ha una famiglia con bambini piccoli, uno sfratto può mandare in tilt chiunque", conclude Fusco.

Alessandra Zanardi