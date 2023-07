Temposospeso dona oltre 2.000 visite mediche gratuite a donne e minori in difficoltà

Milano, 29 giugno 2023 - Oltre 2.000 visite mediche gratuite erogate a donne e minori in difficoltà. E’ i8l progetto, avviato nel 2021 da Fondazione Lab00 Ets - in collaborazione con il centro polispecialistico Welcomed e Banca delle Visite Onlus. Coinvolti nel progetto di solidarietà 111 Comuni italiani. Più di 78mila minuti di “tempo sospeso”, l’equivalente di circa 54 giorni, messi a disposizione da medici e operatori del settore verso le famiglie più fragili. Delle 2.000 visite e prestazioni il 66,7% (1.380 prestazioni mediche) è stato dedicato a visite per minori. I fondi raccolti attraverso donazioni libere di aziende e privati cittadini sul sito della Fondazione ammontano a più di 120.000 euro.

Dall’analisi dei dati emerge che il 30% delle visite è stato richiesto nell’ambito della logopedia con 614 prestazioni, il 15,3% è coperto da visite psicologiche, per un totale di 317 visite. Le altre visite e prestazioni fanno riferimento a: Oculistica 141 6,8% Psicomotricità 99 4,8% Neuropsichiatrica 65 3,1% Neuropsicologiche 59 2,9% Ginecologica 51 2,5% Odontoiatriche 49 2,4%. Le Regioni più coinvolte nel progetto sono Lombardia e Lazio, rispettivamente con 930 (44,9% del totale) e 645 (31,2% del totale) visite mediche richieste, seguono Puglia e Sicilia. Tra le città più attive troviamo al primo posto Milano con 889 visite mediche, Formello (RM) con 330 e Roma con 117 prestazioni.

Il progetto TempoSospeso.org nasce a novembre 2021 in collaborazione con enti territoriali e nazionali. Il progetto parte su Milano in collaborazione con il centro polispecialistico Welcomed a cui segue la partnership con Banca delle Visite Onlus che, grazie alla rete di professionisti, centri medici convenzionati e alle donazioni di privati e aziende, dona visite mediche alle famiglie più fragili su tutto il territorio nazionale. Le prestazioni mediche sono fornite a tariffe accessibili, con tempi d’attesa brevi (circa 3-5 giorni) e senza impegnativa del medico. Temposospeso.org coordina e gestisce la campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione anche avvalendosi della piattaforma digitale Regusto che si fonda sulla tecnologia blockchain, garantendo totale trasparenza e tracciabilità delle donazioni e delle visite erogate.

Francesco Lasaponara, co-fondatore di Fondazione Lab00 e TempoSospeso.org: “Comunichiamo con grande orgoglio il traguardo raggiunto a meno di due anni dalla nascita del progetto TempoSospeso.org. Il numero di richieste pervenute e le viste già erogate confermano l’utilità di una rete di supporto solidale verso le famiglie che si trovano in difficoltà economia e sociale anche temporanea. L’ammontare dei minuti e delle ore messi a disposizione da medici e operatori sanitari verso chi ne ha più bisogno conferma la generosità di chi opera in questo settore, da Nord a Sud dell’Italia.”

“Siamo davvero orgogliosi di contribuire al progetto TempoSospeso.org – commenta Michela Dominicis, Presidente di Banca delle Visite Onlus - consentendo a persone in stato di fragilità sociale in tutta Italia di effettuale la visita o l’esame medico di cui hanno bisogno, ringraziamo la fondazione per la rinnovata fiducia. Insieme si può e si deve fare ancora molto affinché il diritto alla salute sia accessibile davvero a tutti. 2000 visite sono un primo piccolo traguardo che deve spronare a fare ancora meglio, confidando anche nella generosità di chi può aiutarci ad aiutare”.

“Il nostro impegno – commenta Giulia Di Donato, CEO di Welcomed – è quello di garantire a tutti il diritto alle cure e alla salute. Siamo molto felici di aver contribuito ad aiutare 2.000 tra donne e minori grazie al progetto TempoSospeso.org e siamo consapevoli che ci siano molte altre persone bisognose di aiuto. Siamo orgogliosi di essere partner di questo progetto, fin dal suo avvio nel 2021, e di riuscire così a trasformare la grande generosità di chi dona in un aiuto concreto per individui e famiglie. Siamo certi che questo traguardo sia il primo di tanti altri”.

TempoSospeso.org è un progetto solidale di Fondazione Lab00 ETS e nasce per contrastare gli effetti della povertà economica e sociale, donando una visita medica specialistica ai cittadini più fragili. Presente su tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione con Banca delle Visite Onlus e Welcomed, la campagna di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi garantisce la massima tracciabilità e trasparenza delle donazioni attraverso la piattaforma digitale Regusto. Si può supportare il progetto effettuando una donazione di importo libero sul sito TempoSospeso.org e contribuire a sostenere il costo di una visita, di un esame o di una terapia. Main partner del progetto: Sorgenia, Svicom, Haleon. Technical partners: Gente, The Map Report, Futureberry, Cents Donation.