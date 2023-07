Temporali Milano e Lombardia: quando pioverà oggi? E domani? Le previsioni

Dopo che l’allerta meteo gialla di questa notte – quella fra martedì 11 e mercoledì 12 luglio – si è rivelata non fondata, almeno a Milano (al nord della regione, invece, ci sono state precipitazioni piuttosto intense), “sale” l’attesa per gli acquazzoni in città. Sia per poter godere di un – seppur momentaneo – refrigerio dall’ondata di calore provocata da Cerbero, sia per i timori di possibili allagamenti, in caso si dovessero scaricare a terra piogge di forte intensità di breve durata e in aree piuttosto delimitate.

Chi oggi, mercoledì 12 luglio, uscendo di casa, non ha alzato agli occhi al cielo che, almeno sul capoluogo, si è via via scurito? Qualche goccia è già caduta ma in questo momento – siamo verso le 8.30 – gli elementi ancora non si sono scatenati. Questione di minuti, però, a leggere le previsioni dei principali siti meteo. Meglio, quindi, se siete ancora a casa, non dimenticare ombrelli e impermeabili, perché la giornata di oggi ma anche quella di domani, giovedì 13 luglio, saranno punteggiate da precipitazioni

Secondo meteo.it per esempio, sono in arrivo per le 9 piogge di intensità moderata, seguite da una pausa di circa un’ora, per assistere a un secondo fenomeno dalle 11. Successivamente a questi due temporali, dovremmo avere una tarda mattinata, un pomeriggio e una prima serata asciutti, fino a che – per le 22 – non torneremo (forse) ad affrontare acquazzoni di intensità moderata a intermittenza fino alla notte. Le piogge, sempre secondo meteo.it, continueranno fino a domani mattina.

La vede diversamente, invece, ilMeteo.it per cui oggi, mercoledì 12 luglio, dopo una scarica del mattino, le piogge dovrebbero tornare a fare la loro comparsa verso le 17, interrompersi, e assumere una certa consistenza in tarda serata, dalle 22. Nella notte di domani, giovedì 13 luglio, invece, dopo una notte serena, dovremmo affrontare piogge dalle 8 fino a mezzogiorno.