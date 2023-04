Tecnologico e green, debutta il biciparking alla stazione del metrò

Gli stalli portabici in acciaio "made in Germany" finalmente arrivati e installati, l’allestimento finito e il collaudo tecnico a breve: ieri la prima "presentazione pubblica" per il biciparking di piazza Europa, di fianco alla stazione della metropolitana. Si chiamerà "Velostazione Gorgonzola" e sarà fruibile da parte dei "green pendolari" a breve: servizio gratuito nella fase d’avvio, i dettagli su tariffe e tessere saranno illustrati nei prossimi giorni ai cittadini. Intanto, presenti il sindaco Angelo Stucchi, l’assessore alla Mobilità sostenibile Nadia Castelli e Gianluca Pin, direttore commerciale di Bicincittà realizzatrice della struttura (con una spesa di poco meno di duecentomila euro), ieri mattina la nuova struttura "tech" in vetro e acciaio ha avuto il suo vernissage. Il biciparking ospita 60 posti bicicletta disposti su due livelli "ad alta densità". È dotata di impianto di videosorveglianza, illuminazione notturna per la fruizione 24 ore al giorno, 5 posti bici con servizio di ricarica destinato alle biciclette a pedalata assistita, e di una postazione per cargo bike. Ricca la dotazione tecnologica generale: il prefabbricato, che ha linea e strutture molto leggere, è dotato di porte automatizzate con tecnologia Rfid. Per i primi mesi, come si diceva, sarà ad accesso gratuito tramite smartcard messe a disposizione da Bicincittà Italia Srl e che i cittadini potranno procurarsi su App Weelo. Traguardo, dunque, raggiunto. "Siamo orgogliosi - così l’assessore Castelli - di offrire alla cittadinanza un servizio innovativo. Per noi, un nuovo e importante passo per incentivare la mobilità dolce all’interno dell’abitato e per migliorare così la qualità della vita e dell’ambiente". La realizzazione del biciparking rientra, altresì, in un progetto complessivo di restyling urbanistico della piazza della stazione di piazza Europa, a sua volta reduce dal lungo cantiere in chiave accessibilità e dalla rimozione delle barriere architettoniche. M.A.