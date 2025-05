Tecnico di cantiere. Escavatorista patente B

Tecnico di cantiere, 1 postoSede di lavoro: Trezzano sul Naviglio. Codice offerta Afolmet: 93875. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 40 ore settimanali. La risorsa per azienda specializzata nelle costruzioni civili dovrà occuparsi di elaborare offerte ai clienti, fornendo soluzioni di carattere progettuale relative a nuove costruzioni o a manutenzione di opere già esistenti. Indispensabile esperienza pregressa nella mansione. Si richiede conoscenza ottima della lingua italiana. Retribuzione: Ral 30mila-35mila euro.

Escavatorista, 1 postoSede di lavoro: Trezzano sul Naviglio. Codice offerta Afolmet: 93873. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 40 ore. La risorsa per azienda edile specializzata in costruzioni civili si occuperà della conduzione di mezzi impiegati in opere urbane come costruzione e manutenzione di strade. Retribuzione: Ral 30mila-35mila euro.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it