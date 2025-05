Teatro per i più piccoli va in scena "Sciopero!"

Ha avuto un gran successo la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli, novità di quest’anno proposta dall’assessore alla Cultura Giovanni Navicello e accolta con grande entusiasmo dalle famiglie, alcune provenienti anche da fuori Zibido. Un appuntamento al mese iniziato a febbraio, con laboratori e giochi anche in biblioteca. L’ultimo spettacolo in programma si terrà domenica 18 maggio, alle ore 16 : in Corte San Pietro verrà infatti messo in scena lo spettacolo "Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare", rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni. "Tengo molto a questa iniziativa - dichiara l’assessore Navicello - perché andare a teatro aiuta i bambini a sviluppare un gusto personale, a confrontarsi con il diverso, con mondi che differiscono da quelli conosciuti e migliora la relazione con i genitori, perché li accompagnano in un’esperienza insolita".