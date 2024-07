Taylor Swift, questa sera secondo concerto a San Siro: strade chiuse, divieti, scaletta e orari

Milano - Lo stadio Meazza di San Siro, a Milano, ospita questa sera la seconda tappa italiana dell’“Eras Tour” di Taylor Swift. Per la star mondiale del pop si prevedono altri 65mila spettatori, confermate le modifiche per quanto riguarda la viabilità nella zona adiacente allo stadio. Vige il piano della mobilità stabilito da palazzo Marino per i concerti con una zona rossa, divieti e controlli. Ecco come arrivare al concerto, i parcheggi, i mezzi pubblici, la scaletta.

Non sarà possibile circolare in auto, dalle ore 12.00 del giorno del concerto e sino al termine dell’evento, nella zona adiacente allo stadio e saranno presenti mezzi per la rimozione delle automobili in sosta nelle aree non consentite nelle zone interdette alla circolazione.

Dal divieto di transito sono esclusi

i veicoli di coloro che risiedono all'interno della zona interdetta alla circolazione;

interdetta alla circolazione; i veicoli al servizio delle persone disabili con impedite capacità motorie, muniti di contrassegno;

con impedite capacità motorie, muniti di contrassegno; i taxi ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente;

ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente; i veicoli attrezzati ad autonegozi se specificatamente autorizzati;

i velocipedi, i motocicli e i ciclomotori;

i veicoli diretti all'interno delle proprietà private;

i veicoli diretti nei parcheggi a pagamento sulla carreggiata laterale di viale Caprilli (MI- Stadio) e piazzale dello Sport (Sosta Milano);

i veicoli diretti ai parcheggi ed aree in concessione di via Tesio, via Achille e Piazzale dello Sport.

Per tutti gli altri mezzi privati, invece, San Siro sarà off limits. Per agevolare meglio l’uscita degli spettatori dai parcheggi di via Tesio sarà istituito un varco di controllo nell’area in cui vige il divieto di transito, nel punto tra via Harar - via Dessiè - via San Giusto.

Chi sceglie di muoversi con i mezzi pubblici potrà fare riferimento al piano di mobilità approntato dall’ATM e usare le linee metropolitane M1 o M5 fino a Lotto o San Siro. Maggiori dettagli e le mappe dei percorsi pedonali sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda di trasporti qui il link. Le fermate per lo stadio sono quelle di Lotto (linea rossa e linea lilla) o San Siro Stadio (linea lilla) da cui partono dei percorsi pedonali segnati. In alternativa, scendete alla stazione M1 di Lampugnano e prendete la navetta per lo stadio. La navetta parte da via Natta (vicino all'uscita del metrò) e arriva in via Achille angolo via Tesio (a pochi passi dallo stadio). Oppure, prendete il tram 16, che fa servizio potenziato tra il centro città e il capolinea sul piazzale dello stadio.

Dai parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano o Mi Stadio e ritorno

Dal parcheggio di Molino Dorino usate la M1 e scendete a Lotto. Il parcheggio resta aperto fino alle 2 di notte. Da Lotto, gli ultimi treni M1 per tornare al parcheggio partono alle 00:06, 00:24, 00:43. Dai parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio gli ingressi dello stadio si raggiungono facilmente dai percorsi pedonali. Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2 di notte.

Tutte le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Linate sono collegate alla rete metropolitana. Gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio sono collegati a Milano con il Malpensa Express e diverse compagnie di bus.

M1 e M5 chiudono più tardi

M1: resta in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso Sesto (non verso Rho e Bisceglie). L’ultimo treno per Sesto parte da Lotto all’1 circa. In direzione opposta, gli ultimi treni da Lotto verso Rho Fieramilano partono da Lotto alle ore 00:06 e 00:24

M5: l’ultimo treno parte dal capolinea San Siro Stadio verso Bignami all’1 circa

Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte della M1 tra Rho e Lotto, tra Sesto e Bisceglie e la tratta da Sesto verso Rho.

Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4. Trovate orari e fermate sulla app ATM e la mappa della rete a questa pagina). Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono dopo le 23.

Sul finire del concerto chiudono su disposizione della autorità di pubblica sicurezza le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

La stazione Lotto potrebbe essere affollata. Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Deviano le linee 16, 49, 64 e 80 nelle serate dei concerti

I cancelli apriranno alle 14, mentre l'inizio dello spettacolo è previsto alle 18:45, con l'esibizione del gruppo di supporto che in questo caso saranno i Paramore. Il concerto vero e proprio inizierà, però, alle 20 e terminerà alle 23.15.

Per ragioni di sicurezza non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari). Al Meazza non sarà dunque possibile introdurre laptop, bastoni per selfie o power bank più grandi del telefono cellulare. Consentiti solo zainetti che non superino i 35 cm di altezza e i 30 di larghezza, con al massimo due scomparti.

Gran parte dell'attesa dei fan è legata alla surprise songs, le canzoni che Taylor canta in versione acustica, non previste nella scaletta del tour. Tre ore e mezzo di spettacolo per un totale di 46 pezzi, fatto salvo per le canzoni a sorpresa. Ecco la scaletta:

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

You Belong with Me

Love Story

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

IV atto – Speak Now

Enchanted

...Ready for It?

Delicate

Don't Blame Me

Look What You Made Me Do

Cardigan

Betty

Champagne problems

August

Illicit affairs

My tears ricochet

Marjorie

Willow

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

But Daddy I Love Him

So High School

Who's Afraid Of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With A Broken Heart

Prima canzone a sorpresa (diversa per ogni data, con la chitarra)

Seconda canzone a sorpresa (diversa per ogni data, con il pianoforte)

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma