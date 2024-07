Taylor Swift a Milano, la diretta del concerto a San Siro

13:55

"La security fa buttare le power bank": è polemica

Lo screenshot della conversazione con gli organizzatori (dal profilo X @charlvsando)

Per ragioni di sicurezza non è consentito introdurre moltissime cose, tra cui le power bank. La cosa, però, sta scatenando un mezzo putiferio perché chi arriva ai cancelli con power bank anche piccole nello zaino, viene costretto a gettarle. Tanto che qualcuno ha anche scritto agli organizzatori - D'Alessandro e Galli - per lamentarsi. "Abbiamo fatto un passaggio con la security e cerchiamo di risolvere velocemente la situazione", hanno risposto dall'account ufficiale.

Altri oggetti vietati sono: bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari). Al Meazza non sarà dunque possibile introdurre laptop, bastoni per selfie o power bank più grandi del telefono cellulare. Consentiti solo zainetti che non superino i 35 cm di altezza e i 30 di larghezza, con al massimo due scomparti.