Taxi a Milano, aumento delle tariffe da luglio 2024: ecco quanto costeranno le corse

Aumentano ancora le tariffe dei taxi a Milano a partire da questo luglio. Le modifiche sono state stabilite da una delibera di Regione Lombardia approvata lo scorso 17 giugno, riguardano due categorie di prezzo. Innanzitutto, le tariffe fisse per i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, nonché con la Fiera di Milano, sono aumentate del 3,64 per cento. In secondo luogo, a partire dal 31 luglio aumenterà anche il costo al chilometro da 1,28 euro a 1,32 euro, e il costo iniziale delle corse diurne e notturne.

Di seguito, gli adeguamenti alle tariffe fisse:

Milano – Malpensa : 114 euro (precedentemente 110 euro)

: 114 euro (precedentemente 110 euro) Milano – Orio al Serio : 128 euro (precedentemente 122 euro)

: 128 euro (precedentemente 122 euro) Linate – Fiera : 68 euro (precedentemente 64 euro)

: 68 euro (precedentemente 64 euro) Linate – Malpensa: 128 euro (precedentemente 124 euro)

Le modifiche non si fermano qui. Dal 31 luglio, infatti, entreranno in vigore ulteriori aumenti:

Costo al chilometro : 1,32 euro (precedentemente 1,28 euro)

: 1,32 euro (precedentemente 1,28 euro) Costo per 60 minuti : 34,48 euro (precedentemente 33,27 euro)

: 34,48 euro (precedentemente 33,27 euro) Tariffa iniziale diurna : 4,10 euro (precedentemente 3,90 euro)

: 4,10 euro (precedentemente 3,90 euro) Tariffa iniziale notturna : 7,90 euro (precedentemente 7,60 euro)

: 7,90 euro (precedentemente 7,60 euro) Tariffa iniziale festiva diurna: 6,60 euro (precedentemente 6,40 euro)

“Per quanto attiene l’adeguamento tariffario – spiega Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu – tengo a precisare che interessa le tariffe predeterminate. E che, come sempre in questo periodo dell'anno, viene calcolato in base all’adeguamento Istat”. Boccalini tiene poi a precisare che “in linea generale per quanto ci riguarda gli adeguamenti tariffari vengono individuati e normati su parametri regionali molto stringenti. Mentre che se parliamo di adeguamento all’inflazione quest'anno (3,64%), è stato di oltre due punti e mezzo sotto rispetto a quello precedente (6,23%)”.