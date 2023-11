"Task Force contro l'inquinamento del Fontanile Maino a Rozzano"

Il fontanile Maino di acqua sorgiva inquinato da una fognatura: task force di Arpa, Comune, sentinelle del Parco Sud, Gev, Cap Holding e polizia provinciale (nella foto) per bloccare l’inquinamento. Non c’è pace per i corsi d’acqua nel Sud Milano. Nonostante i controlli costanti, sono ancora troppi i casi di inquinamento. Fognature costruite male in passato e incivili che sversano liquidi inquinanti impunemente sono le cause principali delle morie di pesci.

L’intervento nei pressi del Parco delle rogge e in particolare alla sorgiva Maino è stato possibile grazie alla segnalazione delle sentinelle del Parco Sud. I tecnici intervenuti sul posto hanno effettuato vari controlli anche nei tratti tombinati della fognatura. È stato appurato che si tratta di acque fognarie che finiscono nella sorgiva, ma non è certa la provenienza. Dai controlli e dalle analisi effettuati sono state trovate concentrazioni di ammoniaca e per questo sono stati rilasciati dei traccianti per cercare di risalire al punto dove si verifica l’inquinamento. In campo anche Humanitas con i suoi tecnici in quanto il fontanile è nei pressi del Parco delle Rogge. Gli ambientalisti hanno intanto salvato circa 80 chili di pesci che sono stati portati in una roggia pulita poco distante. Purtroppo il fontanile Maino non è l’unico corso d’acqua inquinato. Anche la roggia Pizzabrasa è stata vittima in questi giorni di uno sversamento di materiali oleosi. Anche in questo caso è stata individuata l’origine dell’inquinamento ossia una condotta alle spalle di via dell’Ecologia. Sul posto sono state gettate barriere assorbenti per arginare la macchia oleosa e impedire che inquinasse tutto il corso d’acqua fino a Pieve e Siziano. Massimiliano Saggese