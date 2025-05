Tari 2025 in calo. Il sindaco Elia: bollette ridotte

La tariffa puntuale comincia a dare i risultati: Tari 2025 in calo per le famiglie di Baranzate. A meno di un anno dall’introduzione della tariffa puntuale con il bidoncino, decisione che era stata fortemente contestata dai cittadini con raccolta di firme e presidi di protesta, il sindaco Luca Elia (nella foto) si toglie qualche sassolino dalla scarpa e pubblica post sui social per spiegare a tutti, ma in particolare ai suoi detrattori, quello che è successo. "Il nuovo Piano Economico finanziario relativo alla Tari per l’anno in corso, che abbiamo approvato nell’ultimo consiglio comunale, registra una diminuzione di 120mila euro rispetto al 2024, riportando i costi ai livelli del 2021 - si legge -. Un risultato che si traduce in un concreto alleggerimento delle tariffe Tari per i cittadini: le utenze domestiche beneficeranno di riduzioni medie dell’8%.

Questo risultato è merito della comunità baranzatese, che ha compreso e condiviso la bontà della proposta e ha contribuito, con comportamenti virtuosi, a rendere sostenibile il sistema". Insomma sta migliorando il servizio, è diminuita la Tari e potrebbero esserci ulteriori riduzioni nei prossimi anni. Nonostante l’importante passo avanti, il Comune ricorda che c’è ancora ancora molto lavoro da fare, "in particolare, sarà fondamentale intensificare il contrasto agli abbandoni dei rifiuti e migliorare i risultati in alcune aree del territorio che presentano maggiori criticità", conclude il sindaco. Come è successo per la tariffa puntuale, introdotta a luglio 2024, che ha portato a una riduzione di circa il 19% di rifiuti totali, anche nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti il Comune chiede la collaborazione dei cittadini.

Roberta Rampini