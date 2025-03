Targa per ricordare il partigiano Brighi

Milano ricorda il giovane partigiano Guido Brighi, colpito a morte ad appena 22 anni dalla Xª Mas, sulla strada tra Cantù e Bergamo, il 29 agosto 1944. Oggi alle 11, in via Mach Mahon 21, dove sorgeva la casa della sua famiglia e poco distante l’azienda del nonno, produttore di gru, il Comune scoprirà una targa in sua memoria. Alla cerimonia interverranno l’assessore alla Mobilità Arianna Censi e Maurizio Italo Brighi, figlio del fratello minore di Guido.