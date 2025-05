Tangenzialina: "I lavori? Fateli a scuole chiuse"

"Fate i lavori dopo la fine della scuola". I lavori in questione sono quelli sulla tangenzialina per Molino Dorino. La richiesta di rinvio dei lavori è stata fatta dal sindaco di Cornaredo, Corrado D’Urbano (nella foto) e dal sindaco di Bareggio, Linda Colombo, ad Anas. A partire da oggi lunedì 19 maggio e fino al 27 giugno, è infatti prevista la ripresa dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza lungo la tangenzialina per Molino Dorino, ma l’apertura del cantiere potrebbe causare disagi al traffico extraubano e urbano, come già successo nei mesi scorsi, da qui la richiesta dei sindaci di posticipare la riapertura del cantiere a lunedì 9 giugno, quando le scuole saranno terminate. "Posticipando i lavori alla fine delle scuole - spiegano D’Urbano e Colombo - si eviterebbe di causare ulteriori problemi ai tanti studenti dei nostri Comuni che frequentano le scuole superiori a Milano e che già nei mesi scorsi si sono trovati in grave difficoltà e si ridurrebbero i disagi anche per i lavoratori che devono quotidianamente raggiungere la città. Riteniamo si tratti di una questione di buonsenso che andrebbe incontro alla popolazione pur riconoscendo la necessità di effettuare i lavori".

Già a febbraio, nella prima fase dei lavori, i sindaci di Cornaredo e Bareggio avevano scritto ad Anas ottenendo un risultato significativo. "A seguito della nostra lettera - ricordano - Anas ci aveva comunicato la programmazione di alcuni lavori in orario notturno e la chiusura del cantiere a ottobre 2025 e non più a febbraio 2026. Auspichiamo che anche in questo caso prevalga uno spirito collaborativo per evitare di penalizzare eccessivamente i residenti nei nostri Comuni, che non hanno alternative al trasporto su gomma per raggiungere Milano".

Ro.Ramp.