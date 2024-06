Tamponamento in tangenziale ovest, gravissimi tre automobilisti

È pesante il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, erano da poco passate le 17, sulla tangenziale ovest direzione Autosole all’altezza del km 29. Un ferito grave, sbalzato fuori dall’abitacolo della propria autovettura e altri due in codice giallo. Un brutto incidente che ha paralizzato l’intero tragitto della Ovest con 11 chilometri di coda più rallentamenti che hanno raggiunto il 20 chilometri. Secondo una prima parziale ricostruzione effettuata dai soccorritori giunti sul posto il tamponamento sarebbe avvenuto poche metri dopo l’area di servizio di San Giuliano e poco prima del bivio per la tangenziale est. Una delle due auto verosimilmente si stava immettendo in tangenziale, verso l’Autosole e l’altra che invece doveva imboccare il ramo per la Est e si sarebbero tamponate per una distrazione e la velocità sostenuta.

Si tratta di una delle ipotesi al vaglio degli agenti della polizia stradale. Un fatto certo è che la velocità sostenuta dall’auto che ha tamponato dovera essere elevate. A quanto riferito dai vigili del fuoco l’uomo alla guida di una Citroen C4 avrebbe tamponato una Alfa Mito a bordo della quale viaggiavano due donne di 31 e 48 anni. Ad avere la peggio l’automobilista sulla Citroen che a causa del forte impatto è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo ricadendo sull’asfalto. Per consentire i soccorsi la carreggiata della tangenziale è stata chiusa al traffico ed è stato fatto atterrare l’eliambulanza. Il conducente della Citroen, un uomo di 56 anni, si trova adesso in codice rosso al San Gerardo di Monza. Gli altri due feriti, due donne, sono state trasportate in codice giallo al San Raffaele. Proprio la mancanza di autovelox e il limite dei 90 km orari non rispettato dalla maggioranza di auto e camion sono all’origine dei numerosissimi incidenti che si verificano nei pressi degli svincoli di ingresso e uscita delle tangenziali.