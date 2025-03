Tamponamento a catena sull’Autostrada del sole: quattro feriti

Un tamponamento a catena è avvenuto alle 9.30 di ieri sul tratto milanese dell’A1, all’altezza di San Giuliano: coinvolti quattro mezzi pesanti e un’auto. Il bilancio è di quattro feriti non gravi, tutti uomini di età compresa fra i 25 e i 52 anni, che dopo aver ricevuto le prime cure sul posto sono stati accompagnati negli ospedali di San Donato e Rozzano. L’incidente si è verificato al chilometro 6,100, nella corsia in direzione di Milano. Qui si sono precipitati i mezzi di soccorso, tra i quali il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, incaricato di verificare il contenuto di una cisterna. In un primo momento si era temuta la fuoriuscita di sostanze pericolose, ma l’allerta è presto rientrata perché fortunatamente la cisterna si è rivelata vuota al momento dell’impatto. Sul posto anche la Polstrada, per i rilievi. Sono in corso gli approfondimenti per ricostruire le cause dell’accaduto. Notevoli i contraccolpi sulla circolazione, tornata alla piena normalità solo nel pomeriggio.A.Z.