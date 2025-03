Talenti locali o già affermati alla web radio

L’ormai ultradecennale gestione delle sale prova di SpazioArte, la kermesse “Una voce per Sesto“, che raccoglie adesioni da tutta Italia, il museo della musica della Rondinella, emigrato recentemente a Cinisello, per una mostra in Villa Ghirlanda. Per Alessandra Maroccolo e Antonio Siciliano è, però, vietato fermarsi. E così l’altra sera hanno inaugurato la prima web radio, che si può ascoltare e guardare su mixcloud.com/spettacolazione. "Ci interessava portare le nostre attività su un altro canale e fuori dai confini fisici – hanno spiegato i fondatori dell’associazione Spettacolazione –. Dopo l’esperienza con la televisione dello scorso anno, abbiamo lanciato questo esperimento. Magari prossimamente metteremo anche più telecamere durante le dirette, per avere più movimento". Ad aprire i lavori è stato Gioann Pòlli, che ha intervistato Giorgio Fico Piazza. "È un caro amico. È un sestese, è stato un operaio Breda, prima di incontrare i musicisti di Lucio Battisti ed essere poi tra i fondatori della Pfm – ha raccontato Siciliano –. Ci ha accompagnato anche durante il percorso di ‘Una voce per Sesto’: era normale quindi avere Fico Piazza anche per questa esperienza".

Tutti i giovedì ci sarà un ospite speciale. "Vogliamo ospitare artisti che ce l’hanno fatta e possono portare la loro esperienza, ma stiamo anche lavorando a un format per promuovere le band emergenti – hanno annunciato Maroccolo e Siciliano –. Dopo 15 anni abbiamo capito che ci sono tanti talenti, che meritano di essere promossi per non restare nell’oscurità. Vogliamo, insomma, posizionarci in un mercato culturale". Intanto, il 30 marzo ci sarà la seconda tranche di audizioni di "Una Voce per Sesto": i 16 finalisti si sfideranno per il titolo a maggio in una serata che si svolgerà al Notorious Cinema. La.La.