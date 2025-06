Taglio del nastro tra i giochi. Il Parco dell’Acqua come nuovo

CERRO MAGGIORE (Milano)Inaugurato il rinnovato Parco Dell’Acqua, alle spalle di Villa Dell’Acqua, sede della biblioteca comunale in via San Carlo. L’iniziativa intitolata “ViviAmo il parco“ ha segnato la riapertura di uno spazio completamente riqualificato. Al suo interno sono stati realizzati una pista di pump track, nuovi giochi per bambini e aree pensate per essere fruite ogni giorno da persone di tutte le età, dalle famiglie ai più giovani fino agli anziani.

Il sindaco Nuccia Berra ha commentato con entusiasmo l’evento: "È una grande soddisfazione vedere il sorriso dei tanti bambini e ragazzi che già si sono divertiti con le nuove attività pensate proprio per loro. Giochi, il pump track, il campo polivalente, le attrezzature ginniche, la fontana e tanto tanto verde. Questa è la prima parte di un progetto assai ambizioso, che potrebbe cambiare veramente il centro di Cerro Maggiore. Un grazie sentito all’architetto Martorana per l’eccellente progetto, al nostro Ufficio tecnico guidato dall’architetto Neri e a tutte le persone che hanno garantito questi risultati. La festa di ieri, per la nostra comunità, è una riscoperta della ricchezza di quanto sia bello il nostro paese. Grazie a tutti".

Intanto questa sera alle 21 si tiene nel municipio di via San Carlo 17 una seduta del Consiglio comunale. L’incontro proseguirà in forma aperta con l’audizione e l’aggiornamento sul progetto riguardante l’ex discarica Polo Baraggia, come stabilito nella mozione approvata all’unanimità il 19 maggio. La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune e su ConciliumTV.

Christian Sormani