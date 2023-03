Taglio del nastro per la Cambini Oggi nuovo vertice su San Siro?

Il giorno del taglio del nastro. Ieri pomeriggio è stata inaugurata la nuova piscina del centro sportivo Cambini Fossati, nel Municipio 2. Alla “cerimonia’’ erano presenti il sindaco Giuseppe Sala, l’assessora allo Sport Martina Riva e la presidente di Milanosport Rosanna Volpe. La struttura, che affianca e completa il centro sportivo esistente, presenta una vasca da 25 metri a sei corsie (la cui profondità varia da 1,20 m a 1,75 m), una vasca didattica per i corsi di nuoto family, baby e per il fitness acquatico e una palestra per i corsi di boxe, difesa personale e fitness.

All’ingresso si trova un bar tavola fredda. E sopra la zona vasche sono posizionati pannelli fotovoltaici.

In estate l’ampio giardino, accessibile dalla zona vasca, diventa solarium con lettini e ombrelloni. "Siamo felici di restituire alla città un impianto polifunzionale, accessibile a tutti e a tutte, fruibile tutto l’anno", sottolinea il primo cittadino. "Con l’apertura della piscina, l’offerta sportiva proposta dal Centro sportivo Cambini Fossati si fa più articolata e interessante: nuoto, tennis, padel, fitness, boxe potranno essere praticati durante tutto l’anno", aggiunge l’assessore Riva. A un mese dall’apertura al pubblico, sono già 1.600 i frequentatori della piscina e oltre 700 gli iscritti ai corsi proposti.

Sempre sul fronte degli impianto sportivi cittadini, Sala ieri è tornato a parlare del futuro dello stadio di San Siro, anticipando che sentirà i vertici del Milan nei prossimi giorni per capire se la società rossonera intende andare avanti con il progetto di un nuovo stadio nell’area dell’ippodromo La Maura o no: "Credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro. Ho bisogno di atti formali, perché devono dirci se c’è un progetto, devono presentare la loro idea. Per cui li solleciterò ma capisco anche la complessità di elaborare un progetto su un’idea che è nata da pochissimo tempo". I tempi per una decisione, sul fronte rossonero, potrebbero essere più lunghi del previsto. "Ma è chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano spiega Sala –. Devo sentire il presidente del Milan Paolo Scaroni, lo chiamerò perché mi pare di capire che Jerry Cardinale sarà a Milano in questi giorni". L’incontro Sala-Cardinale potrebbe essere oggi ma le parti ieri non confermavano.

M.Min.