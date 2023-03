Svegliato dal controllore, devasta il vagone: soppresso il treno Milano-Bergamo

Un controllo della Polizia sui treni

Milano – Un treno soppresso alla Stazione di Porta Garibaldi di Milano, dopo la violenta aggressione di un 37enne al capotreno che lo aveva svegliato. Protagonista della vicenda è un cittadino tunisino irregolare in Italia, poi arrestato questa mattina nello scalo di Porta Garibaldi dopo aver pesantemente danneggiato un treno su cui si era addormentato.

La violentissima reazione dell'immigrato o scoppiata attorno alle 7 sul convoglio Trenord 25818, che avrebbe dovuto percorrere la tratta tra il capoluogo di regione e Bergamo. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo si era addormentato sui sedili quando è stato trovato in uno dei vagoni dal capotreno impegnato nei normali controlli preliminari alla partenza.