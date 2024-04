Milano, un suricato a spasso in piazza Duomo: “Ci fermavano tutti per ammirarla”

Milano – In tanti si sono fermati incuriositi e inteneriti per chiedere informazioni o per fare una fotografia. In piazza Duomo è arrivato infatti un suricato. Anzi, una suricata. Si chiama Timon (come il personaggio del Re Leone) ed è l’animale di compagnia di Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoe, piccolo paese in provincia di Lecco.

La passeggiata

Lo stupore dei passanti è stato raccontato dallo stesso sindaco sulla sua pagina di Instagram: “Con la nostra suricata Timon – ha scritto il primo cittadino – era difficile fare anche un passo, ti fermavano tutti. Alla fine siamo rimasti circondati da una folla che voleva ammirarla. Qualcuno la conosceva già... Incredibile vedere come le persone al giorno d’oggi non prendano più le informazioni dai canali tradizionali, come ad esempio la tv”.

La bulldog e la cavia

Efrem Brambilla, ha 36 anni, è sindaco di Santa Maria Hoè dal 2016. È sposato con Eleonora. Oltre alla suricata Timon, che hanno preso da un allevatore autorizzato a gennaio, Efrem e e Eleonora vivono con un una bulldog francese, Madame Muffin, e la cavia inglese Sheltie Pistacchio. I tre animali, ha raccontato lo stesso Brambilla, vanno d'accordo: giocano insieme, si coccolano, dormono insieme e si proteggono a vicenda.

Un’arca di Noè

Efrem ed Eleonora sono abituati agli animali. Ne hanno avuti molti e di tutti i tipi, tutte le razze, tutte le taglie: lama, camaleonti, pappagalli, ricci, insetti... “Una vera e propria arca di Noè”, scherza ma nemmeno tanto Efrem.