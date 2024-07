Aldi inaugura un nuovo punto vendita nel storico cinema Plinius di Milano

Milano, 25 luglio 2024 – Novità al cinema. No, non si tratta di un film sul maxi schermo, ma di un supermercato. Succede al glorioso Plinius di viale Abruzzi a Milano, nato nel 1936, che presto riaprirà con tre sale nuove preceduto pero' da un 'ospite', un negozio del gruppo Aldi, inaugurato oggi. E se è vero che Aldi si e' 'mangiato' alcuni spazi del vecchio cinema va detto che anche grazie a questo sacrificio avrà un futuro.

“L'apertura del nuovo punto vendita nello storico multisala è un chiaro esempio del nostro impegno verso la valorizzazione e la rigenerazione urbana”, ha detto Michael Gscheidlinger, country managing director di Aldi Italia. “Questo progetto rappresenta una pietra miliare della nostra vicinanza alle esigenze delle comunità locale. Il cinema si prepara a riaprire con una nuova visione e siamo entusiasti che accanto alle tre sale completamente rimodernate, si inserisca un punto vendita, contribuendo al contempo al rinnovo di un'icona culturale come il Plinius”.

“La ristrutturazione nasce dall'opportunità di ottimizzare al meglio gli spazi dell'immobile", ha affermato Salvatore Dattilo, proprietario del multisala. “Si è deciso di rivedere il numero delle sale, che saranno tre, ma allo stesso tempo di garantire ai clienti un rinnovamento in termini di qualità ed esperienza. Offriremo ai nostri clienti poltrone più confortevoli, una zona food & beverage più moderna e diverse migliorie nella proiezione. La proprietà, che è a conduzione familiare da ormai tre generazioni, crede fortemente nella filiera cinematografica e in questo business e per questo lavoriamo costantemente per migliorarci ed essere al passo con i tempi e con le esigenze degli spettatori”.

Gli ingressi del cinema e del super sono separati e non sono previste 'interazioni'.