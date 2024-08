Superbonus, la rabbia di 70 famiglie: “Spesi 17 milioni di euro per avere le case devastate”

Lacchiarella (Milano) – Sul piede di guerra 70 famiglie di due palazzine in via Togliatti a Lacchiarella interessate dai lavori del 110%. Dopo l’allarme delle 900 famiglie di Pieve vittime del Super Bonus 110, si sono accorti di non essere i soli ad avere le case sventrate dai lavori. Ma se a Pieve i numeri sono decisamente forti: 900 famiglie per circa 200 milioni di euro di lavori e tre anni di cantiere. A Lacchiarella i numeri sono inferiori. Si parla di 17 milioni di euro di lavori, ma la situazione forse è ancora peggiore. La ditta è la stessa che opera a Pieve, la Fenice.

La sindaca Antonella Violi però ha emesso un’ordinanza per tutelare i cittadini: ha provveduto a intimare la ripresa dei lavori per problemi di sicurezza e di igiene che il cantiere sta provocando a condomini e agli altri cittadini di Lacchiarella. Il sindaco ha anche intimato la presentazione della Scia di inizio lavori.

“Siamo senza balconi, senza zanzariere e senza tendoni, il vecchio cappotto è stato tolto e i pannelli messi sono scoperti ormai da 2 anni - spiegano Lorenzo Meli e la moglie Simona -. Dall’amministratore di condominio Miotti dello studio Asa di Fizzonasco non abbiamo avuto alcun supporto addirittura solo un evidente ostruzionismo quando abbiamo detto che ci saremmo rivolti a un legale. In tre anni non ha fatto niente per contrastare il fatto che il cantiere non andasse avanti anzi, a ogni riunione, con presenti anche i dirigenti di Fenice, ci veniva assicurata la fine dei lavori entro l’anno il 2021, poi 2022, 2023 e infine il 2024”.

“Abbiamo topi dappertutto e non possiamo neppure mettere i condizionatori - spiega Donato Cirone -. Aspettiamo cosa ci dirà il legale e cosa accadrà il 1 settembre quando scadrà l’ordinanza del sindaco alla quale per ora non hanno ottemperato”. A un legale alla fine si sono rivolte 14 famiglie delle palazzine di via Togliatti. L’avvocato ha inviato una Pec all’amministratore, ma non ha mai ricevuto risposta. “Qui il sistema nervoso ci salta e sale l’ansia - spiega Mariangela Demattia -. Siamo prigionieri in casa nostra e non posso nemmeno invitare mio figlio con i nipoti”.

“Ancora oggi siamo senza un programma e non abbiamo una data di ripresa lavori. Prima si parlava di aprile, poi di giugno e ora di settembre - spiega Laura Del Bianco -. Qui abbiamo visto 4 o 5 operai al massimo. Siamo abbandonati da tutti, ma non dalla nostra sindaca. Questa vicenda finirà in Procura”. Il futuro, i cittadini di Lacchiarella, lo vedono nero. Una vergogna. Fra l’incubo delle case inagibili e le pressioni a “non fare denuncia perché le cause potrebbero durare anche 10 anni”.