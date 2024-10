Sul velluto con Civitanova liquidata per tre set a zero

È un’altra Allianz Milano quella scesa in campo tra le mura amiche dell’Allianz Cloud contro la Cucine Lube Civitanova. Dopo la brutta prestazione di una settimana fa, al debutto in questa Superlega, i lombardi sono più concreti e soprattutto cinici. Non c’è troppa storia contro i marchigiani che vengono battuti per 3 set a 0. Vittoria senza festa per la scomparsa della madre del presidente e del vicepresidente Lucio e Ivano Fusaro. Piazza parte con la solita diagonale Porro – Reggers, al centro Caneschi e Schnitzer, bande Louati e Kaziyski, libero Catania (il nipponico Otsuka, invece, rimane ancora in panchina con la maglia da libero per un piccolo problema agli addominali).

Decisi e concentrati i lombardi tentano subito di scappare nel primo set. La squadra del neo coach dei marchigiani, Medei, si fa subito sotto e a metà set riaggancia i padroni di casa. L’Allianz Milano spinge dai nove metri, trova un Kaziyski decisamente più in forma rispetto a Taranto, a differenza del francese Louati, ancora sottotono e porta a casa il primo set. Nel secondo, si gioca punto a punto con Bonifante (tra i palleggiatori più promettenti, solo classe 2004) che cerca di pescare anche Bottolo, non al top nei primi frangenti di gioco. È, comunque, ancora una volta la formazione dell’Allianz a comandare gli scambi e macinare qualche punto di vantaggio. Si sblocca pure il campione olimpico francese Louati: prima, con un attacco in parallela stretta e poi con un ace. La compagine guidata, anche quest’anno, da coach Piazza scappa sul 20 a 16 e Medei corre ai ripari facendo qualche cambio, mettendo Orduna e Dirlic (tra gli ex del match). Non cambia comunque l’inerzia del parziale: Milano va sul 2 a 0 in virtù di percentuali in attacco al 79% e a una ottima costruzione del punto in fase di cambio palla.

Nel terzo la Lube, per la prima volta dall’inizio della partita si porta di un paio di punti in vantaggio. Kaziyski e compagni però non mollano così facilmente la presa e tornano subito a farsi sotto. È il parziale più combattuto con la Lube che, nonostante qualche errore di troppo cerca di far di tutto per riaprire l’incontro. I padroni di casa riescono però a procurarsi tre match point: il primo lo sprecano su errore in battuta di Reggers e poi chiudono su altro errore dai nove metri di Gargiulo. "Il palazzetto è fantastico – dice a fine match uno dei “nuovi“, il centrale Caneschi – giocare qui è bellissimo".

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova: 3 – 0 (25 – 20; 25 – 19; 25 – 22)