Sui pattini dall’età di 3 anni: "Mi alleno tutte le mattine" Zoe Bianchi, giovane pattinatrice azzurra, appassionata di sushi e serie tv, si allena ogni mattina per perseguire il suo sogno di diventare una pattinatrice professionista. Con il supporto della scuola e l'esperienza come portabandiera in Corea, Zoe coltiva la sua passione per la musica e ambisce a una carriera nel mondo del pattinaggio.