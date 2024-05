"Subito un tavolo di emergenza"

Che il Prefetto istituisca un tavolo di emergenza. A chiederlo sono i consiglieri comunali di opposizione. "Siamo preoccupati per la situazione che si è creata nella Casa Albergo dove sono collocati un centinaio di persone con diversi minori – spiega Michele Foggetta di Sinistra Italiana -. Ci è sembrato doveroso richiedere un ulteriore incontro in Prefettura per dare agli abitanti di via Fogagnolo, ma anche a tutte le persone oggi in difficoltà, un percorso di protezione, reinserimento e tutela che possa garantire un’opportunità di riscatto sociale e l’avvio di un tavolo di emergenza abitativa". La lettera dei consiglieri arriva dopo quella dell’Unione Inquilini. "Dopo 7 anni di aggressione allo stato sociale, è stata inviata una pec al Prefetto, perché l’impressione è che sia stato sentito solo il Comune – spiega l’avvocato Gianluigi Montalto -. Il Prefetto dovrebbe chiedere all’amministrazione di rispondere ai suoi doveri invece che fare ordinanze di sgombero". Dall’insediamento nel luglio del 2022 l’attuale opposizione ha sollecitato più volte l’Amministrazione "a costruire percorsi di contrasto alla questione abitativa, ma il sindaco ha sempre negato l’emergenza e rifiutato l’apertura di un tavolo permanente", conclude Foggetta.La.La.