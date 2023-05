Milano, la 27enne soccorsa seminuda al parco di Trenno è svanita nel nulla: la mamma affianca i vigili nelle ricerche

Milano – Non si hanno ancora notizie della 27enne americana soccorsa ieri sera in via Cilea per una possibile violenza sessuale. Stando a quanto ricostruito dal Giorno, la donna si è allontanata dal centro antiviolenze della clinica Mangiagalli prima di essere visitata e poi ha chiamato i genitori, che vivono negli Stati Uniti.

Dopo quella telefonata, la madre ha subito preso un volo per Milano e si è messa in contatto con gli investigatori della polizia locale per avere informazioni e per aiutarli a rintracciare la figlia, che al momento però è introvabile.

Dopo la chiamata negli Stati Uniti, la ragazza ha infatti staccato il cellulare ed è sparita nel nulla: non è escluso che abbia trovato ospitalità da qualche amica, ma la cosa certa è che i vigili la stanno ancora cercando.

Le prime informazioni parlano di una persona molto problematica e che è stata in cura. Gli agenti dell'Unità tutela donne e minori l'hanno cercata nei domicili conosciuti, sia in zona Chinatown che in uno stabile vicino al parco di Trenno, ma di lei non c'era traccia.

L'ipotesi che abbia subìto abusi sessuali resta al momento sullo sfondo, anche perché la ventisettenne, che era semi-svestita e a piedi nudi, non avrebbe mai parlato chiaramente di una violenza: era frastornata e stordita e non è riuscita a spiegare cosa le fosse successo. Inoltre, i medici della Mangiagalli non hanno avuto tempo di visitarla e di intercettare eventuali segni di abusi, visto che la ragazza si è allontanata subito dall'ospedale.