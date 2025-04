Studenti rapinati da una baby gang alle Colonne di San Lorenzo: nella banda un ragazzino di 13 anni

MILANO – Rapina ai danni di tre ragazzi mercoledì notte nella zona delle Colonne di San Lorenzo. Ma i presunti autori, sei giovanissimi tra cui due minorenni, uno dei quali di 13 anni, sono stati subito bloccati dalla polizia che ha pure recuperato il bottino: un iPhone 14 e un orologio. Dopo una serata trascorsa tra i locali della zona, i tre, tutti studenti del Politecnico, due italiani di 24 e 23 anni e un messicano di 26, sono stati accerchiati all’improvviso in via Pio IV, tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra, da sei ragazzi che hanno iniziato a infastidirli impedendo loro di allontanarsi.

Li hanno costretti ad aprire i giubbotti che indossavano, così da poter controllare cosa avessero addosso, e hanno anche arraffato la birra che uno dei tre stava tenendo in mano. Quindi hanno frugato in mezzo ai vestiti, riuscendo a impossessarsi dello smartphone del ragazzo messicano (un iPhone 14) e dell’orologio del ventitreenne, per poi scappare. Le vittime hanno subito chiesto aiuto al 112 e sul posto è arrivata una Volante della polizia che si è messa subito sulle tracce dei rapinatori.

Gli agenti hanno intercettato il gruppo in via Torino, a poche centinaia di metri di distanza, e sono riusciti a fermare tutti e 6 i fuggitivi. Uno di loro aveva addosso il telefonino appena sottratto, un altro ha cercato di disfarsi dell’orologio buttandolo a terra. A San Vittore sono stati accompagnati in quattro: un ventunenne egiziano, un connazionale diciannovenne, un tunisino di 18 anni (tutti e tre con precedenti e regolari sul territorio), oltre a un altro egiziano ventunenne, che oltre ad avere precedenti è irregolare in Italia. Indagati i due minorenni, un diciassettenne salvadoregno incensurato, e un tredicenne tunisino, che ha già dei precedenti alle spalle.