Milano, flash mob degli studenti in Piazza Castello: “Basta repressione a scuola. Faremo nuove occupazioni”

Gli studenti milanesi sono scesi in piazza ancora un volta per protestare contro “il genocidio a Gaza, la scuola del merito e la repressione nell’università”. Venerdì 12 aprile una manifestazione organizzata da diversi collettivi ha occupato largo Cairoli, nel centro di Milano e di fronte al Castello Sforzesco.

Nel flash mob, con striscioni e fumogeni, hanno annunciato nuove occupazioni nelle prossime settimane: “Occupiamo le nostre scuole per parlare di quello che succede a Gaza, spazi regolari non ci sono mai stati dati. Vogliamo che l’Italia scegli la parte giusta della storia”, hanno gridato di fronte al Castello Sforzesco.

Gli studenti hanno promesso nuove occupazioni

Negli ultimi mesi diversi istituti e licei milanesi sono stati occupati dagli studenti in protesta. L’ultimo episodio al liceo Maxwell di via Don Calabria: “Abbiamo deciso – hanno detto gli studenti – di arrivare a questo gesto poiché negli ultimi anni, tramite cortei, picchetti e proteste non siamo mai stati ascoltati, anzi in certi casi ci hanno ridicolizzato, ignorato o peggio attaccati”.