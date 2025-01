Studenti del Giordano Bruno in attesa. Palestra pronta fra (almeno) 4 mesi

Gli studenti del liceo Giordano Bruno dovranno attendere ancora per l’utilizzo della loro palestra, consegna della struttura inizialmente prevista per il mese di novembre scorso. Cantieri aperti per il via ai lavori nel gennaio del 2024, costo 2 milioni 350mila. Tutto si è poi arenato a causa dell’intemperie del clima, necessario dunque un primo rinvio per la consegna dell’opera pubblica annunciata per il mese di dicembre scorso. Annuncio poi disatteso, tempistica di consegna prevista ora nel prossimo mese di aprile.

"Nelle settimane scorse sono state posate le lastre del soffitto degli spogliatoi e gettato il calcestruzzo - così il consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana Roberto Maviglia -. La ditta è in attesa della struttura prefabbricata dell’edificio e del tetto. Ha presentato un nuovo cronoprogramma che prevede la fine dei lavori ad aprile. Ad oggi non sono emerse necessità di modifiche progettuali e di modifiche nel costo dell’opera".

I ritardi non sono isolati ma riflettono una tendenza legata, a quanto pare, ai progetti di opere pubbliche sul territorio di Cassano che fanno capo a Città Metropolitana di Milano. È ancora nella memoria di tanti il notevole ritardo per la costruzione della tangenziale, 2,6 chilometri di strada. Cantiere aperto nel 2010 e consegna dell’opera prevista per il 2013, ma si è invece dovuto attendere il 2021. Oggi si assiste ad ennesimi ritardi per progetti di Città Metropolitana, legati questa volta alla costruzione del palestra al liceo Giordano Bruno, l’auspicio dell’istituto scolastico è quello di un maggior rispetto della nuova tempistica per il termine dei lavori.

S.D.