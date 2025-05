"No alla moschea". Gazebo della Lega si raccolgono firme

"Nessun passo indietro, rimane ferma e assoluta la contrarietà politica della Lega alla moschea e al rischio di islamizzazione delle nostre comunità". È quanto ha sostenuto ieri il deputato e Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, a Cantù al primo dei gazebo annunciati in giornata per incontrare i cittadini e ribadire la posizione sull’apertura di un centro di culto islamico in città.

"Ho lanciato una mobilitazione generale – ha dichiarato l’onorevole – con una raccolta firme online e cartacea fra i cittadini nei prossimi giorni, per dire no alla moschea e per sollevare il tema, fortemente sottovalutato, della sicurezza e dei controlli per l’ordine pubblico. Sono molto preoccupato, come lo sono tutti i cittadini che ho incontrato oggi. Fin dal primo gazebo allestito in mattinata al mercato di piazza Marconi, replicato nel pomeriggio in piazza Garibaldi, ho riscontrato grande partecipazione".