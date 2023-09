Studentato a Sesto San Giovanni. Tra due anni ospiterà 500 fuorisede. E 72 posti letto saranno "low cost"

SESTO SAN GIOVANNI di

Cinquecento posti letto per gli universitari fuorisede. Lo studentato nascerà in via Milanese al posto della centrale Enel, dismessa da anni, su un progetto dello studio Lombardini 22. Il 15% della capienza sarà a prezzi calmierati per garantire il diritto allo studio: 250300 euro a differenza dei 700800 euro da mercato. "A maggio 2022 abbiamo mandato un avviso a tutte le università che fossero interessate a posti letto di questo tipo – spiega l’assessore all’Urbanistica di Sesto San Giovanni Antonio Lamiranda –. È stata siglata una convenzione con l’Università degli Studi Milano Bicocca, che è la più vicina a questa futura struttura e che ha un gran fabbisogno di questi posti letto a prezzo calmierato, almeno 200, perché già dal prossimo anno dovrà rilasciarne alcuni edifici". I posti low cost saranno 72.

"Il progetto ha subìto numerose revisioni, ma a noi interessava mantenere questo aspetto, per garantire il diritto allo studio". Almeno 3 ne sono stati depositati all’ufficio tecnico e 7 passaggi sono stati effettuati in commissione Paesaggio. Alla fine ne è uscita una struttura più impattante di quella presentata un anno fa. "I colori pastello andranno molto a mitigare l’effetto – assicura Lamiranda –. I costi di costruzione sono lievitati notevolmente per l’operatore e vincolare il 15% di posti convenzionati incide eccome sul computo finale". Insomma, il piano economico finanziario ha rimodellato anche l’architettura di questo complesso che vedrà la luce tra due anni, a confine con Milano, e avrà 14 piani e un’altezza di 46,40 metri.

La struttura si estenderà su 16.997 metri quadri di superficie edificata complessiva. Tre balconi all’ottavo piano, giardino interno, ci sarà anche uno spazio collettivo di studio di 200 metri quadri.

"Sarà una sala multimediale e altamente tecnologica, utilizzabile da parte di tutti gli studenti sestesi e non solo da chi abiterà nello studentato". Rispetto all’ex centrale Enel ci sarà un aumento volumetrico tra le premialità del 20% e una deroga per ulteriori 7.827 metri quadri come ampliamento autorizzato dal Comune, che lo giustifica con "l’interesse pubblico" della funzione e dei 72 posti convenzionati.

Tra i vari oneri, il municipio incasserà 550mila euro, per realizzare il collegamento ciclabile di raccordo con il progetto Biciplan di Città Metropolitana di Milano e la futura linea lilla della metropolitana, e un altro contributo per sistemare posteggi, pensiline e marciapiedi.