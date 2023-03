Milano, striscione choc al liceo Carducci: Meloni e Valditara a testa in giù

Lo striscione al Carducci con Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù

Milano, 4 marzo 2023 – Al liceo classico Carducci di Meloni è stato appeso uno striscione con le immagini della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara a testa in giù. Accanto, la scritta 'Ma quale merito la vostra è solo violenza’, griffata con simboli anarchici.

"Questa mattina i soliti centri sociali hanno appeso dei manifesti davanti al Liceo Carducci raffiguranti il Ministro dell'Istruzione Valditara e il Premier Meloni a testa in giù". Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in consiglio comunale e responsabile dei giovani della Lega della Lombardia. "Un gesto indegno che deve assolutamente essere punito. Mentre i centri sociali pensano solo a minacciare noi siamo al lavoro per riportare al centro dell'agenda politica il nostro futuro a partire dalla scuola".

Dura la condanna da parte di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco di Milano “Trovo il fatto molto grave – afferma in una nota – ancor più grave perché si tratta di una struttura che dovrebbe essere educativa: non capisco bene quale educazione fornisca agli studenti. Non vorrei che la formazione fosse quella dell'odio politico verso l'avversario che ripoterebbe l'Italia indietro di qualche decennio”.