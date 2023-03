Straniero per un giorno, provare per capire

Al via questa mattina “Dialogo tra culture“ una rassegna di iniziative organizzate dal Comune di Settimo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. Dalle 10 alle 12 a Palazzo Granaio si terrà l’incontro “Straniero per un giorno… piccolo viaggio tra le lingue del mondo”. Il progetto di Oltreiperimetri coinvolge gli alunni della scuola di italiano con l’intento di far immedesimare i cittadini italiani nel disagio e nello smarrimento che gli stranieri provano a imbattersi in una lingua sconosciuta. L’ingresso è libero. Dal 20 al 31 marzo in biblioteca la pro loco in collaborazione con la biblioteca propone una mostra di vignette “Matite contro il razzismo”. Mercoledì 22 marzo alle ore 14.30 e giovedì 23 alle ore 21.15 in auditorium l’associazione Semeion propone la proiezione del film “Sì chef! La brigade“: Cathy, sous-chef, si trova costretta ad accettare un lavoro come cuoca per minori migranti: opportunità che le permetterà di avere più consapevolezza riguardo al tema dell’immigrazione. Infine venerdì 31 alle 21 in auditorium la pro loco in collaborazione con Semeion propone “Welcome“ di e con Beppe Casales. Lo spettacolo parte da Idomeni (il più grande campo profughi d’Europa) per raccontare le migrazioni umane e per restituire uno sguardo umano alle storie di questi esseri umani. Ingresso libero. Ro.Ramp.