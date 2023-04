Stranieri al 20% "Riapra l’ufficio immigrati"

"In una città con oltre 7mila stranieri, è importante riaprire subito lo Sportello immigrati del Comune". Ma la maggioranza consiliare boccia l’appello in arrivo dalle opposizioni. Fumata nera per la mozione presentata da Sinistra ecologica e Partito democratico per chiedere la riattivazione dello Sportello immigrati, un servizio gratuito che il municipio di San Giuliano ha offerto fino al periodo post pandemico e ora chiuso dopo che la persona incaricata della sua gestione è stata assegnata ad altre mansioni. Finché è rimasto in funzione, vi veniva fornita assistenza per i titoli di soggiorno e i ricongiungimenti familiari. "Si tratta di un servizio di supporto per le pratiche burocratiche, che è stato per vent’anni un punto di riferimento per la popolazione straniera e che andava nel segno dell’integrazione e dell’accoglienza", hanno spiegato durante l’ultima riunione del parlamentino locale i consiglieri Laura Grechi (Sinistra ecologica) e Sinan Al Qudah (Pd) (nella foto), evidenziando come San Giuliano sia un contesto fortemente multietnico. Secondo i dati dell’ultimo annuario statistico del Comune, gli stranieri rappresentano quasi il 20% della popolazione, che in totale ammonta a 39.366 abitanti. "Chi ha bisogno di aiuto è costretto a rivolgersi agli sportelli di altri Comuni, o a servizi a pagamento", hanno ribadito i consiglieri di minoranza, che su questo tema hanno anche promosso una raccolta di firme. "La scelta della nostra amministrazione – replica il sindaco Marco Segala – è stata quella di dotare il Comune di un assistente sociale in più, per cercare di dare risposte a tutti i cittadini, compresi gli stranieri. In quest’ottica è stato anche ripopolato l’ufficio casa". Alessandra Zanardi