Stramilano 2024 domenica 24 marzo: percorso, strade chiuse e modifiche linee Atm

Milano, 23 marzo 2024 – Tutto pronto a Milano per la 51a edizione della Stramilano, che si correrà domani, domenica 24 marzo 2024. Piazza Duomo, Piazza Castello e l’Arco della Pace sono pronti ad accogliere migliaia di atleti e appassionati, lo scorso hanno partecipato in 60.000. La manifestazione si muoverà su diverse strade del centro di Milano con conseguenti chiusure del traffico cittadino nelle strade interessate dalle tre corse, si prevede dunque qualche disagio per chi è solito utilizzare l’auto negli spostamenti a Milano. Vediamo gli orari e i percorsi, le vie chiuse, i cambiamenti dei mezzi. Da segnalare, inoltre, che tra sabato e domenica 24 marzo scatta lo sciopero dei treni. Madrina della manifestazione è quest'anno Jessica Brugali, conduttrice radiofonica e una delle tiktoker più seguite d’Italia con oltre 10 milioni di follower, che accompagnerà i runner su ogni percorso della Stramilano 2024.

Sono tre i percorsi in cui si sviluppa la Stramilano 2024: le due corse amatoriali, non competitive, ad andatura libera - Stramilano 10 Km e Stramilanina 5 Km dedicata a famiglie e bambini - e la gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 21 Km - Stramilano Half Marathon - riservata ad atlete e atleti tesserati per società affiliate alla Fidal, alla World Athletics o per enti di promozione sportiva convenzionati Fidal possessori di Runcard Eps.

I due percorsi amatoriali prevedono partenza da piazza Duomo e arrivo all'Arco della Pace (dove grandi e piccoli possono riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax e divertimento), la Stramilano Half Marathon partenza e arrivo in piazza Castello.

Si parte dalla Half Marathon (da 21, 097 km) alle 8.30 da piazza Castello, con arrivo previsto sempre ai piedi dell’ex dimora degli Sforza. Il percorso è stato totalmente rinnovato ed è competamente pianeggiante. A partecipare atleti di rilevanza nazionale e internazionale, con i kenioti pronti a tagliare il traguardo per primi.

Alle 9.30 toccherà poi alla 10 km, la corsa non competitiva che partirà da piazza Duomo con arrivo all’Arco della Pace.

Alle 10, comincerà la 5 km, o "Stramilanina", adatta a bambini e famiglie, con un punto di ristoro al chilometro 2 e il traguardo sempre all’Arco.

HALF MARATHON – Alle 8.30 prende il via la Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello (lato Lanza). Di seguito il percorso completo con tutte le strade chiuse per il passaggio della mezza maratona: viale Gadio, via Legnano, piazza Lega Lombarda, bastioni di Porta Volta, viale Crispi, piazza XXV Aprile, bastioni di Porta Nuova, piazzale Principessa Clotilde, viale Monte Santo, piazza della Repubblica, viale Città di Fiume, bastioni di Porta Venezia, piazzale Oberdan, viale Majno, viale Bianca Maria, piazza Cinque Giornate, viale Regina Margherita, viale Caldara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Filippetti, viale Beatrice d’Este, largo Isabella d'Aragona, viale Beatrice d’Este, piazzale di Porta Lodovica, viale Gian Galeazzo, piazza XXIV Maggio, viale D’Annunzio, piazzale Cantore, viale Papiniano, viale di Porta Vercellina, piazzale Baracca, via Toti, piazza della Conciliazione, via XX Settembre, viale Curie, viale Moliére, viale Milton (giro di boa), viale Moliére, viale Curie, via XX Settembre, piazza della Conciliazione, via Toti, piazzale Baracca, viale di Porta Vercellina, viale Papiniano, piazzale Cantore, viale D'Annunzio, iazza XXIV Maggio, viale Gian Galeazzo, piazzale di Porta Lodovica, viale Beatrice d’Este, largo Isabella d’Aragona, viale Beatrice d’Este, via Filippetti, piazzale Medaglie d'Oro, via Caldara, viale Regina Margherita, piazza Cinque Giornate, viale Bianca Maria, viale Majno, piazza Oberdan, bastioni di Porta Venezia (contromano), viale Città di Fiume (contromano), piazza della Repubblica (contromano), viale Monte Santo (contromano), piazzale Principessa Clotilde (contromano), bastioni di Porta Nuova (contromano), piazza XXV Aprile (contromano), viale Crispi (contromano), bastioni di Porta Volta (contromano), piazza Lega Lombarda (contromano), via Legnano (contromano), viale Gadio (contromano) e piazza Castello.

LA 10 KM – Il percorso della 10 km prevede il passaggio dalle seguenti strade, chiuse al traffico fino al passaggio degli ultimi atleti in gara: via Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, piazza Oberdan, viale Majno, piazza del Tricolore, viale Bianca Maria, piazza Cinque Giornate, viale Regina Margherita, viale Caldara, piazza Medaglie d’Oro, viale Filippetti, viale Beatrice d’Este, piazzale Porta Lodovica, viale Gian Galeazzo, piazza XXIV Maggio, viale D’Annunzio, piazza XXIV Maggio, viale D'Annunzio, piazza Cantore, viale Papininano, piazzale Aquileia, viale di Porta Vercellina, piazzale Baracca, via Toti, piazza Conciliazione, via XX Settembre, via Curie, via Molière, viale Alemagna . L'arrivo è all'Arco della Pace, in piazza Sempione.

LA 5 KM – Alle 10, sempre da piazza Duomo, parte la Stramilanina, dove i protagonisti sono i bambini, che attraversano insieme ai loro accompagnatori il centro storico di Milano per 5 km. Questo il percorso e le strade chiuse: via Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Palestro, via Marina, via Senato, via Sant’Andrea, via Monte Napoleone, via Manzoni, via Verdi, via dell’Orso, via Cusani, largo Cairoli, foro Buonaparte, piazzale Cadorna, viale Alemagna e viale Milton. L'arrivo è anche in questo caso all'Arco della Pace.

Per agevolare l’ingresso dei partecipanti verrà chiusa, temporaneamente (dalle 7.30 alle 14), la fermata della metro Duomo (regolarmente aperte invece San Babila e Cordusio sulla linea rossa, Missiori e Montenapoleone sulla gialla).

Tram 1. Dalle 7 alle 12:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Certosa (verso Roserio) - Sempione/Procaccini (verso Greco). Passa da M.te Santo, M.te Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Procaccini. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati. In alternativa: tra Repubblica e Missori: M3; - tra Cordusio e Cadorna: M1; - tra Cadorna e Domodossola: S3, S4 o M1 + M5.

. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo. Da qui prosegue e continua il servizio sul percorso della linea 14. In alternativa: - tra Abbiategrasso e Cordusio/San Babila: M2 + M1; - tra Abbiategrasso e Missori: M2 + M3. Tram 4. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli. In alternativa: - tra Monumentale e Cadorna/Lanza: M5 + M2.

Dalle 7:30 alle 13. Non fa servizio tra Cenisio e Molise. Fa servizio come al solito tra Roserio e Cenisio. Da qui prosegue verso Maciachini passando da Monumentale, Ceresio, Baiamonti e via Farini. In alternativa: - tra Maciachini e Missori: M3; - tra Cenisio e Lanza: M5 + M2; - tra corso 22 Marzo e viale Molise: bus 66; - tra Porta Vittoria e il centro: linee S. Tram 14. Dalle 7 alle 13. Fa normale servizio nelle tratte Lorenteggio-Coni Zugna e Cimitero Maggiore-Cenisio. Salta le fermate tra Cantore e Cenisio. In alternativa: - tra Coni Zugna (Sant’Agostino) e Lanza: M2; - tra Coni Zugna (Sant’Agostino) e Cenisio: M2 + M5.

Dalle 7 alle 12:30. Salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Fa servizio tra San Siro Stadio e Baracca. In alternativa: - tra Baracca (Conciliazione) e Cordusio: M1; - tra viale Umbria e piazzale Cuoco: bus 84. Tram 19. Dalle 7 alle 12:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Bixio e Domodossola. Passa da viale Piave, piazza Oberdan (Porta Venezia M1), viale Vittorio Veneto, Repubblica M3, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi M2-M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

