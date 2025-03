Uccise padre, madre e fratellino a coltellate: Riccardo Chiarioni “ha un vizio parziale di mente”. La perizia sul 18enne di Paderno Dugnano in attesa del processo

Paderno Dugnano (Milano), 20 marzo 2025 – Era parzialmente incapace di intendere e volere il 18ennne Riccardo Chiarioni quando, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024, ancora minorenne, in una villetta a Paderno Dugnano uccise a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica di Franco Martelli, disposta dalla gip per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta. Il vizio parziale di mente, se riconosciuto per il 18enne difeso dall'avvocato Amedeo Rizza, nel processo abbreviato che deve iniziare, porterebbe a una riduzione della pena. Una consulenza difensiva, invece, aveva accertato per lui un'incapacità totale.

Una foto tratta da Facebook della famiglia Chiarioni in un momento felice durante una vacanza

A giudizio immediato

Nei confronti del 18enne la gip del Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto – decisione presa all’inizio del mese – il giudizio immediato. La strage familiare risale alla notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorsi: 108 fendenti, la maggior parte dei quali scagliati contro il fratellino di 12 anni. Quella sera a casa si era appena festeggiato il compleanno del papà. Il ragazzo dovrà ora rispondere di omicidio volontario pluriaggravato anche dalla premeditazione. La prima udienza davanti al Tribunale è fissata per il 26 giugno.

Ai funerali, il 12 settembre 2024, il dolore e la partecipazione di un'intera città

Letture pericolose

ll delitto, sul quale i carabinieri della tenenza di Paderno hanno indagato per sei mesi, non ha ancora un perché. "Volevo essere immortale, uccidendoli avrei potuto vivere in modo libero", la confessione a caldo del ragazzo che in camera aveva una copia del “Mein Kampf" di Hitler e discorsi di Benito Mussolini annotati a matita su un quaderno, accanto a disegni di aquile romane e fasci littori e agli appunti su lame e coltelli. Ma gli inquirenti hanno trovato anche il “Manifesto“ di Karl Marx e una copia di “Se questo è un uomo“ di Primo Levi.

La musica dei Beatles

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la sera del triplice omicidio Riccardo stava ascoltando un brano dei Beatles con le cuffiette. A un certo punto, ha deciso di prendere un coltello in cucina e ha colpito con 57 fendenti il fratello Lorenzo, che dormiva nella stessa cameretta. Dopodiché, avrebbe sferrato altre 51 coltellate per uccidere i genitori, svegliati dalle grida del figlio piccolo. Uno degli elementi contestati dalla difesa, nella fase della misura cautelare, è quindi proprio quello dell’aggravante della premeditazione.