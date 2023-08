Strage di alberi e danni alle case nel Milanese. Parchi chiusi fino a domani

San Donato Milanese – Alberi abbattuti, blackout elettrici, danni a edifici e auto parcheggiate. Anche nel Sud Milano va in archivio un fine settimana all’insegna del maltempo, con più di un contraccolpo sia sulle aree pubbliche che sugli spazi privati. E così, anche in virtù delle ulteriori piogge previste oggi, a San Donato per motivi precauzionali tutti i parchi e i giardini pubblici resteranno chiusi fino all’intera giornata di domani. Lo stesso dicasi per i cimiteri.

Lo ha deciso il Comune con apposite ordinanze che hanno l’obiettivo di "tutelare l’incolumità di persone e cose da eventuali danneggiamenti del patrimonio arboreo, già duramente colpito dal temporale del 25 luglio". È stato inoltre costituito il Centro operativo comunale, per coordinare gli interventi di assistenza e monitoraggio del territorio. A San Giuliano, dove la caduta di alberi ha compromesso in particolare la circolazione delle vie Gorky e Giovanni Paolo II, il Comune ha diramato l’invito "a non frequentare parchi e aree verdi e a non effettuare spostamenti non strettamente necessari".

A Pieve Emanuele il crollo di piante ha riguardato, tra l’altro, il parchetto di Fizzonasco e il cortile della scuola elementare De Filippo, oltre a via delle Rose, via Fausto Coppi e alla provinciale 28, all’altezza del negozio "Tigros". In alcuni casi le fronde e i tronchi rovinati a terra hanno travolto le auto parcheggiate a bordo strada, senza per fortuna produrre feriti. Nel pomeriggio di sabato anche a Segrate, in via Roma, a poca distanza dall’incrocio con la Cassanese, un’auto posteggiata è stata schiacciata da un albero, la cui caduta ha ostruito la carreggiata, fino alle operazioni di taglio e rimozione.

In tutti i Comuni sono stati allertati i nuclei di protezione civile, che insieme agli agenti della polizia locale e, in più di un caso, i vigili del fuoco sono rimasti impegnati per ore nelle operazioni di sistemazione e messa in sicurezza. Unanime l’invito di sindaci e assessori a segnalare le criticità attraverso i canali ufficiali, ad esempio i numeri di pronto intervento della polizia locale, e non solo mediante i social network. Il fine settimana è stato caratterizzato inoltre da alcuni rallentamenti al casello melegnanese dell’A1 e sul raccordo tra l’A7 e la tangenziale Ovest, in concomitanza coi rientri dalle vacanze. Niente di drammatico comunque.