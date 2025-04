Mind innovation week. A Rho quaranta eventi per parlare d’innovazione e immaginare il futuro

L’Albero della Vita, simbolo del padiglione Italia durante l’Expo 2015, oggi è dismesso. Lo attende una second life e potrebbe diventare una delle attrazioni più iconiche di Milano. È lì dove è sempre stato, si vede anche da lontano percorrendo la tangenziale. Richiama alla memoria i sei mesi dell’Esposizione Universale, Ma intanto Mind Milano Innovation District sta diventando una realtà.

È qui nell’area da un milioni di metri quadrati, tra Milano e Rho, a dieci anni da Expo, che Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner, si preparano alla terza edizione della Mind Innovation Week, quaranta eventi per celebrare l’innovazione e immaginare il futuro. La settimana di appuntamenti dedicati all’innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, con ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico, si terrà dal 5 al 10 maggio. Il filo conduttore della terza edizione del festival è "Shapes of Innovation: l’energia delle idee".

Dall’intelligenza artificiale alla sanità digitale, dall’impatto dell’innovazione sull’ambiente alla medicina di genere, dalla valorizzazione del patrimonio culturale con robot umanoidi alla transizione energetica, dalla rigenerazione urbana alla didattica inclusiva, fino al ruolo delle startup e delle donne nelle discipline Stem, con uno sguardo condiviso verso città più sostenibili, tecnologie trasformative e una società più equa e interconnessa. "Mind rappresenta oggi un laboratorio di futuro, dove l’innovazione prende vita attraverso la collaborazione tra mondi diversi, ma interconnessi. La Mind Innovation Week è un’opportunità per i partecipanti di scoprire concretamente come l’innovazione possa assumere diverse forme ed energie, e guidare il futuro di tutti i livelli di esperienza umana - commenta Domenico D’Alessio, Marketing Director Europe & Head of Communications Italy di Lendlease - A dieci anni da Expo, l’obiettivo è portare tutti, dai giovani ricercatori ai professionisti, dai cittadini curiosi agli esperti, a confrontarsi su tematiche fondamentali per esplorare come Mind possa essere il motore di una nuova visione per il mondo".

Frequentato quotidianamente da 10mila persone, il distretto oggi è completato per il 30%. Crescerà ancora nel 2026 con la conclusione dei lavori degli edifici Horizon e MoLo. In questi anni le aziende che hanno già scelto Mind come sede dei propri uffici e laboratori sono quaranta. All’incrocio tra Cardo e Decumano, sta sorgendo il Campus scientifico della Statale. Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori per la costruzione del primo dei due studentati. I protagonisti della Mind Innovation Week 2025 non saranno solo la scienza e la tecnologia, ma anche arte, sport e cultura. Martedì 7 maggio 2025 alle ore 11.30, Oversonic Robotics, in collaborazione con l’ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio e la Scuola di Restauro di Botticino - Valore Italia, porterà RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato, all’interno dei laboratori della scuola di restauro, alla presenza di docenti e studenti. In anteprima mondiale RoBee sarà impiegato in un laboratorio di restauro per la tutela del patrimonio artistico italiano. Ambiti all’apparenza così distanti come la conservazione e valorizzazione del patrimonio, l’arte, Ai e tecnologia, si incontrano nel luogo dove "il futuro prende forma".