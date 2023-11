Storie di impegno dalle metropoli ai piccoli paesi

Presentato il calendario storico 2024 dell’Arma dei Carabinieri dedicato al tema ”I carabinieri e le comunità” e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 a quelli della vita quotidiana, come le calamità naturali. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto dalle città metropolitane fino ai borghi più remoti con le quali i carabinieri corrispondono alle istanze di rassicurazione sociale proprie di ogni comunità, vengono raccontate attraverso 12 mesi. Gennaio apre con la storia della coppia di carabinieri, marito e moglie, che sul treno Milano-Brescia hanno scoperto l’accoltellatore di una turista israeliana a Roma.